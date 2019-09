Huiszoeking bij betrapte dealer (58) levert kilo cannabis, 120 gram hasj en 200 gram cocaïne op Sander Bral

12 september 2019

17u08 0

Het politiewijkteam van Ekeren kreeg tijdens een toezicht een auto in het vizier die zich verdacht gedroeg. Het voertuig werd gevolgd tot in Brasschaat waar een transactie met een passant vastgesteld kon worden. Toen de bestuurder tegengehouden werd, vond de politie al een aantal dosissen cocaïne in de auto. Bij een huiszoeking in de woning van de verdachte werd nog eens bijna een kilo cannabis, 120 gram hasj en 197 gram cocaïne gevonden en in beslag genomen, samen met een som geld en verpakkingsmateriaal. De man van 58 jaar mag het gaan uitleggen aan de onderzoeksrechter.