Hof de Bist opnieuw decor voor Muziek in de Wijk Alfons Schryvers

16 juli 2019

Zoals elk jaar organiseert Zomer van Antwerpen opnieuw Muziek in de Wijk. Voor Ekeren is dat traditioneel het park Hof De Bist, aan de Veltwijcklaan, waar muziekgroepen vanuit de hele wereld in actie komen. Woensdag 31 juli zijn het de groepen Fijhborn en Kobo Town die, om 19.30 uur, de spits afbijten. Fijhborn is een reggaeband uit Tilburg met leadzanger Cedric Martina en muzikanten met Nederlandse, Surinaamse en Curaçaose roots. Om 21 uur is het de beurt aan Kobe Town met singer-songwriter Drew Gonzalves, afkomstig uit Trinidad. De optredens zijn gratis en voor de hongerigen is er een megagrill met vlees- en groenteburgers.