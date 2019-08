Hof de Bist klaar om Cirque@Taque te ontvangen Alfons Schryvers

05 augustus 2019

15u40 2 Ekeren Zaterdag 10 augustus nachts vindt de 21e editie van het gratis festival Cirque@Taque plaats. De organisatoren zijn samen met 17 vrijwilligers druk in de weer met de voorbereidingen. Het park Hof de Bist in Ekeren ondergaat een metamorfose om de 10.000 verwachte festivalbezoekers te laten genieten van muziek, attracties, eten en de zelfgebouwde cocktailbar.

“We zijn al jarenlang een gratis festival omdat we tijdens de opbouw, en de afbraak, zo veel mogelijk zelf doen, en zo weinig mogelijk uitbesteden. Dat betekent echter lange en intensieve werkdagen en korte nachten, maar maakt de beloning van een geslaagd festival des te groter”, zegt Nils Gaethofs van de organisatie.

Blikvangers op de affiche zijn Ertebrekers, Glints, Black Mamba en DJ Eagl. Behalve een dag vol muziek is Cirque@Taque ook een dag vol plezier voor de hele familie met verschillende attracties. Pronkstuk dit jaar is de zweefmolen, een nog groter exemplaar dan vorig jaar. Bezoekers kunnen daarnaast ook een ballonshow, rodeostier, springkasteel, stormram en veel andere attracties ontdekken.

Cirque@Taque is een van de weinig gratis zomerfestivals die overblijven in het noorden van Antwerpen. Op der dag zelf kan de organisatie rekenen op de steun van maar liefst 250 geëngageerde vrijwilligers. De volledige line-up van deze editie is terug te vinden op de website www.cirqueat.be