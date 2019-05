Heraanleg Rozemaaiveld start maandag Alfons Schryvers

24 mei 2019

12u56 2

Maandag 27 mei start de heraanleg van het Rozemaaiveld, Pastorijweld en Vuurkruisenstraat. De straten krijgen een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe bovenbouw met bomen en extra parkeerplaatsen. De nieuwe riolering moet aangesloten worden op de riolering in de Ferdinand Verbieststraat en later ook in de Steenstraat. De werken gebeuren in zes fasen en duren tot in het voorjaar van 2020. Tijdens de werken worden de omleidingen aangepast aan het verloop van de werken. Ook het openbaar vervoer zal een omleiding moeten volgen.