Helpende handen voor Muziek in de Wijk Alfons Schryvers

28 mei 2019

Het district Ekeren organiseert dit jaar opnieuw Muziek in de Wijk in park Hof De Bist aan de Veltwijcklaan. Het districtsbestuur wil graag zoveel mogelijk Ekerse organisaties, en lokale partners, betrekken bij de organisatie van deze verschillende muziekavonden. Voor veel verenigingen is het ook een ideale gelegenheid ook de clubkas te spekken. Concreet zoekt het districtsbestuur medewerkers voor de concerten op woensdag 31 juli, 7, 14 en 21 augustus. Deelnemen kan op twee manieren. Men zoekt organisaties die zelf iets willen organiseren een infostand, eetkraam, activiteit enz. Bovendien wordt gezocht naar organisaties die mee werken voor de opbouw, toog en afbraak. Op elk van deze dagen nodigen het district twee organisaties uit, elk met 4 tot 6 leden die zich willen inzetten. Info via cultuurantenne.ekeren@stad.antwerpen.be