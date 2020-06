Grondmarkeringen voor meer verkeersveiligheid aan Ekerse scholen ADA

15 juni 2020

12u50 0 Ekeren Om alle Ekerse schoolomgevingen verkeersveiliger te maken, brengt de stad er met steun van de Vlaamse overheid groen-witte grondmarkeringen aan. Het is een proefproject dat bij een positieve evaluatie en verderzetting van de Vlaamse steun uitgebreid wordt naar de andere districten.

Sinds april 2019 kunnen steden en gemeenten een subsidie van de Vlaamse overheid krijgen voor kleine infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen in schoolomgevingen. Met de steun wil et district Ekeren de schoolomgeving veiliger maken.

De scholen krijgen in hun omgeving grote groene grondmarkeringen met daarin de vermelding ‘school’ in witte letters. Zo vergroot de zichtbaarheid van de schoolomgeving, wat weggebruikers aanmaant tot extra voorzichtigheid en het aanpassen van hun snelheid. Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis: “Ik wil de Vlaamse overheid bedanken voor de steun die we hier krijgen.

De werken zijn gestart op dinsdag 9 juni. Indien de weersomstandigheden goed zijn, neemt het ongeveer een week in beslag om alle markeringen aan te brengen nabij alle Ekerse scholen.