Granaat binnengegooid in huis in Deurne

29 november 2019

In Deurne is woensdagnacht een granaat in een woning gegooid. Er bestaat een sterk vermoeden dat er een link is met het drugsmilieu. Het huis wordt bewoond door onder andere Gabriel C., die eerder veroordeeld is geweest voor drugsfeiten. "Woensdagnacht rond 1 uur verbrijzelden onbekenden met een steen het raam van de voordeur en gooiden een granaat naar binnen. Het springtuig belandde in de kelderverdieping, maar is gelukkig niet ontploft", zegt de politie. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse, maar oordeelde dat het te gevaarlijk was om de granaat ver te vervoeren. Ze werd daarom rond 4 uur op een braakliggend terrein in de buurt gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Bij het incident vielen geen gewonden. De woning zelf werd wel ontruimd, net als de gebouwen ernaast. "De bewoners van het huis zijn lieve mensen met kinderen, dus ik vind het erg dat ze hier slachtoffer van geworden zijn", zegt een buurvrouw. In dezelfde straat werden in maart 2018 ook al eens twee explosieven naar een woning gegooid, toen wél met een ontploffing en schade aan wagens en gevels tot gevolg. Die zaak werd toen gelinkt aan het drugsmilieu. (CVDP)

