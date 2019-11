Gewonde na explosie in bestelwagen CVDP

29 november 2019

13u48 26 Ekeren Aan de Transcontinentaalweg in Ekeren vond rond 13.30 uur een voertuigbrand plaats.

De hulpdiensten moesten ter plaatse komen voor een bestelwagen waarvan de lading ontploft lijkt te zijn. Het zou gaan om een ongeval. Een getuige spreekt van een explosie met een luide knal. Volgens Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen is er sprake van 1 gewonde. De politie is momenteel bezig met vaststellingen te doen, dus meer informatie volgt later nog. De brug is tijdelijk afgesloten.

Aan de Transcontinentaalweg in #Ekeren zijn we ter plaatse voor een voertuigbrand. Geef er ruimte aan de hulpdiensten. Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link