Gevandaliseerd beeld van Leopold II weggehaald uit dorpskern van Ekeren BJS

09 juni 2020

11u44 24 Ekeren In Ekeren is het standbeeld van Leopold II, dat de voorbije weken In Ekeren is het standbeeld van Leopold II, dat de voorbije weken verschillende keren werd gevandaliseerd , dinsdagmorgen weggehaald. Het zwaar beschadigde beeld wordt gereinigd en gerestaureerd in het Antwerpse Middelheimmuseum. De kans dat het ooit naar het dorpscentrum van Ekeren terugkeert, is zeer klein.

Het plein waar het beeld stond wordt binnen enkele jaren volledig opnieuw aangelegd. De kans dat het nog terugkeert naar het dorpscentrum van Ekeren is dan ook zeer klein. “Er zal over de toekomst van het beeld overleg gepleegd worden met deskundigen”, zegt Ekers districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA). “Maar dat het in de museale omgeving van Middelheim wordt opgenomen, is zeker een optie”, aldus Palinckx.

Mikpunt van vandalen

Het beeld van koning Leopold II werd eind vorige week voor de derde keer in korte tijd het mikpunt van vandalen. De daders hadden het omstreden monument in brand gestoken. Midden mei werd het standbeeld nog besmeurd met graffiti en hakenkruisen, en begin vorige week was er rode verf aangebracht op de handen en het hoofd.

Alles wijst erop dat de vandalen zich lieten inspireren door de protesten tegen rassengeweld in de VS. De Belgische vorst wordt door zijn beleid immers verantwoordelijk gehouden voor de dood van miljoenen Congolezen tijdens de kolonisatie van het Afrikaanse land.

Good riddance.



Leopold II verhuist na 147 jaar weg uit het centrum van Ekeren naar het Museum (Middelheim).



Bye bye. pic.twitter.com/hBVXsmd5a5 Niel Staes(@ NielStaes) link



