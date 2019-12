Gerestaureerd Bremserorgel klinkt als nieuw Alfons Schryvers

23 december 2019

11u46 0 Ekeren In de Sint-Laurentiuskerk van Ekeren-Schoonbroek is het gerestaureerde Bremserorgel uit de 17de eeuw, opnieuw in gebruik genomen. Het historische orgel stond vroeger in de gelijknamige kerk in het verdwenen polderdorp Wilsmarsdonk dat moest wijken voor uitbreiding van de Antwerpse haven.

Het orgel werd in de 17de eeuw gebouwd voor de verdwenen Nazarethabdij Lier, nu Trapistinnenabij in Brecht, door orgelbouwer Bremser uit Mechelen. In 1803, bij de sluiting van de abdij, werd het orgel verkocht aan de kerk in het polderdorp Wilmarsdonk. In 1966 werd het volledige polderdorp Wilmarsdonk afgebroken om plaats te maken voor de verdere uitbreiding van de Antwerpse haven. Bij de afbraak van de kerk werd het Bremserorgel gedemonteerd en in onderdelen ondergebracht in het Antwerps begijnhof.

Na een tussenstop in een Antwerps stadsmagazijn en de bescherming als monument op 3 juni 1986 kwamen de orgelkast en de onderdelen in 1989 naar de nieuwgebouwde Sint-Laurentiuskerk in Ekeren-Schoonbroek. In september 1990 kon de al gerestaureerde orgelkast, met steun van de Koning Boudewijnstichting, voorgesteld worden aan het publiek. In 2005 werd door de kerkfabriek een subsidiedossier, voor het orgel zelf, ingediend bij de Vlaamse overheid. Die stemde in met een subsidie van 287.768,56 euro of 80 % van de geschatte kosten. De stad Antwerpen en de kerkfabriek zorgden ieder nog voor 10%. Na een aanbesteding konden de restauratiewerken toevertrouwd worden Orgelbouwfirma Pels-D’hondt uit Herselt.