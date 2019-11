Gemeente ondertekent charter werftransport Alfons Schryvers

19 november 2019

De Kapelse gemeenteraad heeft beslist om het charter werftransport te ondertekenen. Voor de zomer stelde CD&V-raadslid Maaike Van Overloop voor om dit, in navolging van omliggende gemeenten, te doen. “Met het Charter Werftransport zal onze gemeente een duidelijk signaal geven en inzetten op een veilige en leefbare gemeente. Bovendien kan men nu eenvoudig in dialoog gaan met aannemers en scholen om het werfverkeer in schoolomgevingen constructief aan te pakken. Met de ondertekening kan onze schoolgaande jeugd rekenen op een veilige verkeerssituatie met het oog op het toenemende werfverkeer in onze gemeente. We zien dit als een eerste stap en hopen dat er structureel iets zal veranderen aan het beleid voor zachte mobiliteit met name veilige en toegankelijke voet- en fietspaden, verlichting aan oversteken enz.” besluit het raadslid.