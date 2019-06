Freddy Geubels en Anita De Clercq vieren gouden huwelijksverjaardag Alfons Schryvers

In hun woning aan de Leerhoeklaan in Ekeren is de gouden huwelijksverjaardag gevierd van Freddy Geubels (72) en Anita De Clercq (69). Freddy was negen jaar lang Ekers districtsraadslid voor het Vlaams Belang en groeide uit tot een bekend figuur in de regio. Geboren in Kapellen trok hij na zijn huwelijk met zijn echtgenote naar Wilrijk om vanaf 1974 in hun huidige woning aan de Leerhoeklaan te verblijven. Freddy werkte zijn eerste jaren bij General Motors in Antwerpen om daarna, gedurende 48 jaar, zijn actieve beroepscarrière als havenarbeider af te sluiten. Na haar huwelijk werkte Anita eerst enkele jaren als beambte bij het ministerie van Financiën om na de geboorte van haar twee kinderen, een zoon en een dochter, huisvrouw te worden. Ondertussen hebben Freddy en Anita al drie kleinkinderen. Het gouden echtpaar kreeg bezoek van districtsschepen Ronny Kruyniers (Sp.a) die het koppel bloemen overhandigde samen met een oorkonde van de koning, een medaille van het district Ekeren en een gekalligrafeerde oorkonde van het district van de hand van plaatselijk kunstenares Joke van den Brandt.