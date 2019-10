Fietspad langs Ekersesteenweg gaat op de schop Alfons Schryvers

02 oktober 2019

12u21 0 Ekeren Maandag 14 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van het fietspad langs de Ekersesteenweg in Ekeren. Er komt een nieuw fietspad in beide richtingen en de werken zullen ongeveer vier maanden duren.

Het fietspad op de Ekersesteenweg, langs het natuurgebied Oude Landen, is een veel gebruikte verbinding met de Noorderlaan, het Antwerpse havengebied en het centrum van Antwerpen. Het fietspad gaat volledig op der schop om plaats te maken voor een nieuw fietspad in beide richtingen. Er wordt gewerkt van aan de A12 tot aan de verbinding tussen de Steenstraat en De Beukelaerlaan. Afhankelijk van het weer zullen de werken duren tot ongeveer eind februari 2020. In die tijd moeten fietsers in beide richtingen over het nieuwe fietspad langs de kant van de woonwijk Rozemaai. De nutsmaatschappijen zulleb eerst de leidingen verplaatsen. Pas daarna start de aanleg van het fietspad. Gemotoriseerde voertuigen, die richting Ekeren rijden, moeten op één rijstrook. Gemotoriseerd verkeer, richting de Noorderlaan, kan de Ekersesteenweg blijven gebruiken. Enkele haltes van De Lijn zullen niet bediend worden. Reizigers worden doorverwezen naar de bestaande haltes P&R Luchtbal en Ekeren Markt.