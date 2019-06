Ekersesteenweg wordt veiliger voor fietsers Alfons Schryvers

03 juni 2019

De Ekersesteenweg tussen de Noorderlaan en het centrum van Ekeren wordt binnenkort veiliger voor fietsers. Het Antwerpse stadsbestuur is net klaar met het concept voor extra fietsvriendelijke maatregelen. De Ekersesteenweg is een belangrijke verbindingsweg tussen Ekeren en de stad, niet enkel voor het autoverkeer maar ook voor fietsers. Met de heraanleg van de Noorderlaan is voor de stad Antwerpen het wegwerken van knelpunten voor de fietsers op de Ekersesteenweg een prioriteit. Zeker met de grote wegenwerken die op komst zijn moedigt de stad Antwerpen bewoners, en pendelaars, aan om op een andere manier naar de stad te komen. Daarom zal de stad investeren op de Ekersesteenweg. Aan de kant van de Oude Landen krijgt de Ekersesteenweg een dubbelrichtingsfietspad afgescheiden van het autoverkeer door een groenstrook. Aan de kant van de woonwijk Rozemaai komt er een enkelrichtingsfietspad dat voor een deel door de wijk loopt. Ter hoogte van de volkstuintjes en de wijk Rozemaai komen er veilige verbindingen met het dubbelrichtingsfietspad en met de fietspaden die verder doorlopen naar de Noorderlaan. Door het verbeteren van het fietspad op de Ekersesteenweg fiets je op 30 minuten van Ekeren naar Antwerpen.