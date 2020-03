Ekerse viswinkel levert nu verse vis aan huis ADA

23 maart 2020

15u57 0 Ekeren De coronacrisis zorgt ervoor dat heel wat bedrijven het roer omgooien om het hoofd boven water te kunnen houden. Zo ook viswinkel Jean sur Mer uit Ekeren. Zij starten met een contactloze delivery service van verse vis, diepgevroren visproducten en vers bereide vismaaltijden voor particulieren in de provincie Antwerpen.

“Net zoals veel van onze collega’s zoeken we naar oplossingen om onze business te blijven runnen. Omdat mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven, vonden we een contactloos deliveryconcept van vis een gepaste oplossing”, vertelt Jan Kegels van Jean sur Mer. “Onze partner Quisquater heeft verschillende gekoelde bestelwagens en neemt het logistieke luik voor zijn rekening. Ze zorgen ook voor verse vissen en drie bereide visgerechten.”

Wil je verse vis aan huis laten leveren tijdens de coronaquarantaine dan kan je kiezen voor sliptongen (€22,95/kg), kabeljauwhaasje (€25,85/kg) en zalmfilet (€22,75/kg). Wat de diepgevroren producten betreft kan je Jean sur Mer kibbeling, goujonettes (crispy fish fingers) en lekkerbekken (fish & chips) kopen aan €14 per zak van één kg. De garnaalkroketten worden verkocht aan €60 per 24 kroketten. Quisquater heeft ook tongrolletjes op Oostendse wijze, een Oostends vispannetje en een vissoep in de aanbieding.

Het menu is te vinden op www.jeansurmer.be.