Ekerse verzetsstrijdster Amelia Briers geëerd met straatnaam ADA

02 september 2020

Zeg niet langer Pastorijveld maar wel de Amelia Briersstraat. Althans, voor een deel van het Pastorijveld. Het districtsbestuur heeft de Ekerse verzetstrijdster geëerd met een straatnaam.

Een deel van Pastorijveld in het district Ekeren kreeg onlangs een nieuwe straatnaam en is nu de Amelia Briersstraat. Zo wordt de onduidelijkheid rond de huisnummering opgelost en een Ekerse vrouw geëerd.

Tijdens de oorlog sluiten Amelia en haar dochter zich aan bij de Nationaal Koningsgezinde Beweging. Na verschillende acties tegen de bezetter te hebben ondernomen wordt Briers op 28 maart 1944 ontdekt door agenten van de Sipo-SD. Tijdens een huiszoeking ontdekken ze dat ze twee personen onderdak bood, waarvan één jood. Amelia wordt opgepakt, haar dochter iets later diezelfde dag. Na een kort verblijf in de gevangenis in de Antwerpse Begijnenstraat komt ze terecht in het concentratiekamp voor vrouwen in Ravensbrück. Daar overlijdt Amelia Briers eind februari 1945.

Het district eert de verzetsvrouw nu met haar eigen straatnaam.