Ekerse huwelijksjubilarissen ontvangen Alfons Schryvers

01 juli 2019

09u57 0 Ekeren Het is al jaren een traditie dat het district Ekeren haar huwelijksjubilarissen samen in de bloemen zet. Op de recente viering waren 19 echtparen aanwezig.

Daarvan vierden 9 echtparen hun 50ste huwelijksverjaardag, 9 koppels waren 60 jaar getrouwd en er was 1 briljanten huwelijkspaar (65 jaar) aanwezig. De viering gebeurde in aanwezigheid van het districtscollege. Districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) gaf een overzicht van de belangrijkste historische gebeurtenissen in het jaar van hun huwelijk. Daarna werden alle echtparen afzonderlijk naar voor geroepen. Uit handen van de districtsschepenen kregen ze een authentieke persoonlijke oorkonde, een bronzen medaille van het district en een bloemetje aangeboden. Het samenzijn werd afgesloten met een receptie. Omdat de wijken Schoonbroek en Rozemaai sinds 1 januari eveneens tot het district Ekeren behoren, werden ook deze huwelijksjubilarissen op de gezamenlijke viering uitgenodigd.