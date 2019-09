Ekerse Bospolders nieuwe thuis voor honderden rugstreeppadden en duizenden paddenlarven ADA

09 september 2019

11u54 0 Ekeren De Ekerse Bospolders zijn overspoelt door nieuwe bewoners. Maak u geen zorgen de Bospolders zijn niet ingenomen door uitgeweken Antwerpenaars maar door kleine viervoeters die al springend door het leven gaan. Lantis, de opdrachtgever van de Oosterweelverbinding, heeft de voorbije weken 521 rugstreeppadden en duizenden paddenlarven uit de Antwerpse haven overgebracht. Het terrein waar de diertjes woonden, zal in de toekomst gebruikt worden voor werken in het kader van de Oosterweelverbinding.

De terreinen van Total Polymers Antwerp (TPA) waren het woongebied van honderden rugstreeppadden en nog eens duizenden paddenlarven. Maar langs de terreinen van TPA start vanaf 2020 de bouw van de nieuwe Scheldetunnel en vanaf 2021 de aanleg van het Oosterweelknooppunt. Om het aangepaste ontwerp van het nieuwe knooppunt mogelijk te maken, zal gedeeltelijk gewerkt worden op de terreinen van TPA. Om de padden te redden, werden ze de afgelopen weken verzameld en naar hun nieuwe thuis gebracht in de Ekerse Bospolders.

Bioloog Koen Maes leidde de verhuis van de padden in goede banen: “De padden die we verzameld hebben, leiden ondertussen een nieuw leven in de Ekerse Bospolder. We kozen voor dit natuurgebied omdat de zandgrond er een ideaal leefgebied vormt voor de padden. De rugstreeppadden verkiezen een zachte ondergrond om zich in te graven en schuilplaatsen te maken.“

Poelen

Tijdens het paarseizoen, dat van mei tot eind augustus duurt, zoeken de padden water op om er te paren en hun eitjes af te zetten. Daarom heeft het personeel van TPA op hun perceel twee ondiepe poelen gegraven. Eens de padden zich hier hadden verzameld, werden ze ingezameld en werden hun eiersnoeren en dikkopjes met een schepnet gevangen. Dit gebeurde door ervaren paddenvangers, met de nodige vergunningen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het personeel van TPA was intensief betrokken bij het inzamelen van de rugstreeppadden.

Maes begeleidde tot slot ook het transport naar een meer geschikt leefgebied in de Bospolder in Ekeren, een natuurgebied in beheer van Natuurpunt. Eén van de poelen blijft op het terrein staan, zodat ook volgend jaar nog eventuele resterende padden verzameld en gered kunnen worden.