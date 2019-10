Ekeren zoekt Ekerse sportfiguur van het jaar AMK

17 oktober 2019

Ekeren gaat opnieuw op zoek naar de Ekerse sportfiguur van het jaar. In maart zet Ekeren zijn sportkampioenen van 2019 in de bloemetjes tijdens de jaarlijkse laureatenviering, en het districtsbestuur reikt die avond ook de trofee voor ‘Ekerse sportfiguur’ uit.

Bewoners en sportliefhebbers die een Ekerse topper kennen die volgens hen in aanmerking komt voor de titel van Ekerse sportfiguur 2019 kunnen deze persoon kandidaat stellen op sportpagina’s van www.ekeren.be, voor 30 november. Ekerse sportclubs die een atleet of ploeg hebben die in 2019 een provinciale, Vlaamse, Belgische of Europese titel behaalde, kunnen kandidaten voorstellen voor de sportlaureatenviering.