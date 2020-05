Ekeren loopt 2180 kilometer tegen kanker Annelin Marien

02 mei 2020

12u53 2 Ekeren De Kom op tegen Kankerloop tijdens Ekeren Sport op 1 mei kon om gekende redenen niet doorgaan. Toch wil het district de lopers en het goede doel niet in de steek laten. Tijdens het weekend van 9 en 10 mei kunnen inwoners 2180 kilometer (de postcode van Ekeren) lopen. Als dat lukt, schenkt het district 2180 euro aan Kom op tegen Kanker.

Lopers kunnen zich vanaf 8 mei inschrijven op Strava in de groep ‘2180 km tegen kanker’. In het weekend van 9 en 10 mei loop je waar, wanneer en hoe lang je wil en post je een selfie of foto van je parcours in het Facebookevent. Het district telt nadien alle kilometers bij elkaar en schenkt 2180 euro aan Kom op tegen Kanker als het doel bereikt werd. Daarbij schenkt het district voor elke loper die meeloopt een plantje aan een bewoner of een personeelslid van een Ekers woonzorgcentrum.