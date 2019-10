Ekeren herdenkt Bevrijding: grasveldje heet nu Canadezenplein en er staat kanon uit WOII Alfons Schryvers

04 oktober 2019

19u35 0 Ekeren Vrijdag 4 oktober was het exact 75 jaar geleden dat de Duitsers uit Ekeren verdreven werden. Om deze gebeurtenis te herdenken werd het pleintje, ter hoogte van de kruising Ekersesteenweg, Steenstraat en De Beukelaerlaan, omgedoopt tot het Canadezenplein. Voortaan staat er ook een gerestaureerde Howitzer op het plein. Dit type kanon werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden vaak gebruikt.

Een maand na de Bevrijding van Antwerpen, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, verlieten op 4 oktober 1944 de laatste Duitse soldaten het grondgebied van Ekeren. “Op 28 september waren de eerste geallieerde troepen Ekeren al binnengetrokken, ter hoogte van het Laar op de grens met Brasschaat. Na dagen van onzekerheid voor de Ekerse bevolking trok het Essex Scottish Regiment het centrum van Ekeren als eerste binnen, ter hoogte van de kruising van de Ekersesteenweg, de Steenstraat en De Beukelaerlaan. Vlak daarna volgden andere Canadese soldaten. Maar veel mensen weten dat niet meer. Daarom hebben we het vroegere Mierenpleintje omgedoopt tot Canadezenplein”, zegt districtsburgemeester en historicus Koen Palinckx (N-VA).

Gerestaureerde Howitzer

Als historicus en voorzitter van het War Heritage Institute in Brussel, zocht Koen Palinckx naar een blijvend aandenken om 75 jaar Bevrijding door de Canadezen visueel te maken. Hij kreeg hiervoor de steun van onder meer cultuurcentrum 252cc en het Gunfire Museum in Brasschaat. “Zij waren bereid ons een gerestaureerde Howitzer in bruikleen te geven. De Ekerse architect Jef Van Oevelen heeft het pleintje opnieuw ingericht met in het midden de Howitzer op een sokkel omringd door ruwe kiezels. Er is ook een bruggetje over de beek zodat monument gemakkelijk bereikbaar is.” De inhuldiging van het Canadezenplein, en het monument, gebeurde in aanwezigheid van onder meer sergeant Roy Hare (94) van het Essex Scottish regiment of Canada. Hij is één van de weinige nog levende soldaten die de Bevrijding van Ekeren hebben meegemaakt. Hij herinnert zich de dag nog vaag. “Ekeren lag op weg naar Nederland en we moesten snel verder naar het noorden om ook Hoevenen, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht te bevrijden. Veel Ekerse gebouwen herken ik niet meer.” Enkele weken later werd hij, samen met twee andere soldaten, in Nederland gevangen genomen en naar Duitsland gevoerd. Gelukkig kwam daar enkele maanden later een einde aan toen een Britse tank door het gevangenkamp rolde en hij terug naar huis kon. Het Essex Scottish regiment heeft de hoogste prijs betaald van alle Canadese eenheden op het westelijk front in de Tweede Wereldoorlog. Het regiment had meer dan 550 doden en 2.000 gewonden te betreuren. Minstens 60 sneuvelden in de regio ten noorden van Antwerpen.

Re-enactment

Zaterdag 5 oktober wordt er, rond het kasteel Veltwijck aan de Veltwijcklaan, nog een Bevrijdingsfeest georganiseerd. De Bevrijding wordt dan nagespeeld door een re-enactmentgroep en er staat een kampement opgesteld. ’s Avonds is er een volksbal met de meisjesgroep Jacquelines.