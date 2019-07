Ekeren heeft nu ook stekjesbib Alfons Schryvers

16 juli 2019

11u33 0 Ekeren Onder het motto “Haal meer groen in huis en zuiver zo je lucht” start de Ekerse bibliotheek aan de Driehoekstraat met een stekjesbib.

“We werken met stekjes van kamerplanten die bezoekers kunnen ruilen in de stekjesbib. Hiervoor zijn we nog op zoek naar heel wat verschillende stekjes”, zegt Chris Bellefroid, medewerkster van de Ekerse bibliotheek. Stekjes kan je tijdens de openingsuren schenken of ruilen in de stekjesbib. Zo bouw je ook mee aan een mooie basiscollectie. De Ekerse bibliotheek is open op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 17 uur en op donderdag van 10 tot 20 uur.