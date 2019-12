Eerlijke boerenkost in bistro Laet het smaken Alfons Schryvers

10 december 2019

09u37 0

Slagerij De Laet heeft, aan de Dorpstraat 26 in Ekeren, de bistro “Laet het smaken” geopend. De zaak is een aanvulling van de iets verderop gelegen bekende slagerij. Klanten van de bistro kunnen er kiezen uit eerlijke boerenkost met vlees in al zijn puurheid.

Beenhouwerij De Laet, aan de Dorpsstraat in Ekeren wordt al enkele jaren gerund door Lode Hendrickx en zijn partner Leonie Willemsen. “De beenhouwerij draait goed en daarom zetten we nu een stap verder en opende iets verderop de bistro” zegt Lode. “Vers vlees uit onze slagerij maakt het verschil op je bord. Als je kwaliteit kan leveren heb je tevreden klanten en ook zij die niet altijd zin hebben om te koken kunnen nu onze kwaliteitsproducten ontdekken. Wij zijn vooral een lokale bistro die boerenkost serveert uit de authentieke Vlaamse noord Antwerpse polderkeuken en streven naar een beleving zoals het vroeger was”. Op het menu staan enkele haast vergeten gerechten zoals gebakken kalfslever, stoemp met worst en een putteke voor de saus, of wat dacht je van gebakken koningsballen (stierenkloten). De bistro is heel de dag open met uitzondering van zondag en maandag. ’s Morgens kunnen klanten er terecht voor een ontbijtbuffet met huisbereide charcuterieproducten en slaatjes, aangevuld met kazen en vers fruit. ’s Middags voor een lunch, maar ook een koffie met gebak en ’s avonds uiteraard voor een diner”. Info en reservering via 03-435.48.51 of www:laethetsmaken.be