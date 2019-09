Dronken bestuurster vergeet handtas met drugs in bij politie Sander Bral

23 september 2019

De politie controleerde zondag naar aanleiding van parkeeroverlast bij een evenement op de Veltwijcklaan in Ekeren. Er werden maar liefst 116 overtredingen vastgesteld in de omgeving. Er werd ook een controledispositief ingericht in de Borrewaterstraat in samenwerking met het wijkteam. Tijdens de controle bliezen twee van de 31 bestuurders positief. Twee mensen reden rond zonder rijbewijs, twee kinderen hadden hun gordel niet aan en één iemand reed rond met een rijverbod. Eén opgevoerde brommer werd in beslag genomen. Tot slot bleek één bestuurster illegaal in ons land én onder invloed van alcohol. Ze liet haar voertuig ophalen, maar vergat haar handtas. Daarin vond de politie later twee dosissen harddrugs.