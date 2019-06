Driehoekstraat lijkt wel kolkende rivier na wolkbreuk boven Ekeren Alfons Schryvers

19 juni 2019

19u10 2

Omstreeks 18 uur werd het centrum van Ekeren getroffen door een wolkbreuk. Verschillende straten, waaronder de Driehoekstraat, kwamen blank te staan. Ook aanpalende straten, in het centrum van Ekeren, hadden af te rekenen met wateroverlast. Ook de wijk Ekeren-Donk kreeg heel wat water over zich heen. Dat was vooral te merken op de Kapelsesteenweg en de Veltwijcklaan. De brandweer werd opgeroepen om een tiental kelders opnieuw droog te maken.