District krijgt Canadezenplein en bevrijdingsmonument Alfons Schryvers

22 mei 2019

Het district Ekeren krijgt er een nieuw plein bij: het Canadezenplein. Deze plek herinnert aan de bevrijding van Ekeren. “Een maand na de bevrijding van Antwerpen aan het eind van WOII, verlieten op 4 oktober 1944 de laatste vijandelijke troepen het grondgebied van Ekeren. Op 28 september waren de eerste geallieerde troepen Ekeren waarschijnlijk reeds binnengetrokken ter hoogte van het Laar. Het Essex Scottish Regiment trok Ekeren als eerste binnen ter hoogte van de kruising van de Ekersesteenweg, de Steenstraat en De Beukelaerlaan. Vlak daarna volgende andere Canadese eenheden. Om deze belangrijke mijlpaal op gepaste wijze te herdenken wenst het districtsbestuur het driehoekige grasveld ter hoogte van het einde van de Ekersesteenweg, waar de bevrijders binnentrokken, te benoemen als Canadezenplein. Het is geen plein in de echte zin van het woord, de ruimte moet immers niet worden aangelegd. De bedoeling is enkel om de ruimte van de driehoek te benoemen als Canadezenplein ter ere van de Canadese regimenten die Ekeren destijds bevrijd hebben” zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA). Op deze plek richt het district Ekeren ook nog een monument op dat tijdens Bevrijdingsfeesten in oktober 2019 wordt ingehuldigd.

