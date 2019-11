District koopt originele tekening van Rode Ridder Alfons Schryvers

19 november 2019

11u15 0 Ekeren De Rode Ridder krijgt een permanent plaatsje in het Ekerse districtshuis. Voor de kasteelfeesten van september had de Italiaan Fabio Bono speciaal een affiche ontworpen. De originele tekening van deze affiche is nu overhandigd aan districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA).

De tekening, in A3-formaat, is door tekenaar Bono getekend en ingekleurd. Een werk dat ongeveer een week in beslag nam. “Het is een tekening die duidelijk naar Ekeren verwijst en uniek in zijn soort. Het zou spijtig zijn moest die in handen komen van verzamelaars. Na onderhandelingen hebben we de tekening kunnen kopen voor 1.500 euro”, zegt districtsburgemeester Koen Palinckx. “Dat is zeker een spotprijs voor een gegeerd goed waar verzamelaars gek op zijn. Die zouden er zeker het meervoud van de prijs voor op tafel willen leggen. Het is niet de bedoeling dat de tekening ergens in een kast terechtkomt. Momenteel zoeken we nog een plaatsje om ze op te hangen zodat ook de Ekerenaren er kennis mee kunnen maken. Om verkleuring tegen te gaan moet dat ergens zijn waar geen zonlicht komt”. De kan bestaat dat het district Ekeren in de toekomst nog zal werken rond het thema Rode Ridder. In welke vorm moet nog besproken worden.