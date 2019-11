District gaat 14,5 miljoen euro investeren Alfons Schryvers

27 november 2019

12u10 0

Gedurende deze legislatuur ontvangt het district Ekeren net geen 20 miljoen euro aan stedelijke dotaties. Daarvan zal 14,5 miljoen euro geïnvesteerd worden in het openbaar domein, waarvan 1,9 miljoen euro in fietspaden. Het districtsbestuur maakt in zijn meerjarenplanning ook 1 miljoen euro vrij voor evenementen en 1,5 miljoen euro voor de ondersteuning van verenigingen. Het district zal twee belangrijke strategische projecten realiseren samen met diverse partners. Het gaat over de opwaardering van de Ekerse putten en de verdere heraanleg van het centrum van Ekeren met de nodige ambitie voor de kerkomgeving. Het district over al deze projecten communiceren in een duidelijke en frisse huisstijl en met participatietrajecten zoals “Maak Ekeren Mee” wordt de Ekerenaar actief betrokken bij het beleid. Tijdens deze legislatuur, vanaf 2021, zal het district ook werk van een burgerbegroting.