De Bistkapel aan de Veltwijcklaan is weer open voor bezoekers



CVDP

05 augustus 2020

13u35 0 Ekeren De Bistkapel op de Veltwijcklaan is na renovatie weer open voor bezoekers. Het district Ekeren sloot een overeenkomst met een buurtbewoner die de kapel dagelijks zal openen.

De Bistkapel werd vermoedelijk voor 1600 gebouwd op het huidige kruispunt van de Veltwijcklaan en de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Ze kreeg de naam van het gehucht Bist. De aanleg van de spoorweg luidde de verhuis van de kapel in. Ze belemmerde immers het zicht op de overweg. En zo komt het dat de Bistkapel sinds 1897 op deze plek staat, op de toenmalige gronden van jonker Alexis Moretus. In de negentiende eeuw was de toenmalige Bistkapel een drukbezochte bidplaats.

Twee jaar aan gewerkt

De renovatiewerken aan de Bistkapel werden twee jaar geleden gestart nadat ze door de voormalige eigenaars werd overgedragen aan de stad Antwerpen. Het district Ekeren wilde de kapel als historisch erfgoed in stand te houden en investeerde daarom in de restauratie in samenwerking met Regionaal Landschap De Voorkempen. De aannemer nam de buitenzijde van de kapel onder handen en herstelde het dak. Later werd ook de binnenkant, met het altaar gerestaureerd.

De Bistkapel zal van april tot en met september gratis te bezoeken zijn van 8 tot 22 uur en tussen oktober en maart van 9 tot 21 uur.