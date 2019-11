Dans- en turnkring Antverpia viert zestigste verjaardag Alfons Schryvers

14 november 2019

Dans- en Turnkring Antverpia vierde zijn 60ste verjaardag en werd ontvangen op het Ekerse districtshuis. De turnkring, toen nog, “Steeds Voorwaarts” werd in 1907 opgericht vanuit verzekeringsmaatschappij Antverpia en telde in 1908 al 25 leden uitsluitend jongens. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hiel de turnkring. In 1932 werd dan “Turnkring Ste Mariaburg” opgericht en de turners oefenden in de zaal van Hotel Zwemdok. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ook deze noodgedwongen ontbonden. Onder de naam “Katholieke Turnkring Antverpia” werd in 1959 de turnkring heropgericht door Jos De Rydt. Jos was vader van zes kinderen en zag dat er in Sint-Mariaburg maar een beperkt aanbod was aan sportmogelijkheden. De turnkring kreeg aanvankelijk onderdak in de turnzaal van de meisjesschool in de Frans Standaertlei. Zowel jongens als meisjes kwamen er onder de hoede van Jos Pauwels. Vanaf 1964 werd gesproken van Turnkring Antverpia. De meisjesafdeling werd sterk uitgebreid en kwam regelmatig terug met bekers van diverse Gouwkampioenschappen. Ook de jongens namen deel aan wedstrijden en behaalden regelmatig trofeeën. Intussen werd er getraind in de turnzaal van de school op de Schriek. Onder impuls van voorzitter Tom De Rydt werd het aanbod sterk uitgebreid. Naast het klassieke turnen werd er ook dans, klassiek ballet, BBB, kleuterturnen en volleybal aangeboden. Zo verdween stilaan het competitieve karakter uit de vereniging. Nu wordt er enkel nog recreatief gesport in een gezellige en vriendschappelijke sfeer. Vanaf 1 september 2012 werd de feitelijke vereniging een vzw met als naam ‘Dans- en turnkring Antverpia vzw’. Intussen telt de vereniging meer dan 300 leden en kreeg ze als slogan: “Antverpia, waar vriendschap beweegt”. Namens het districtsbestuur kreeg de vereniging een persoonlijke oorkonde.