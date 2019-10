Cultuurhistorische wandeling Alfons Schryvers

16 oktober 2019

10u13 0

De Ekerse Wijkwerking Kattenberg organiseert zaterdag 19 oktober, om 14, een cultuurhistorische wandeling door Ekeren-Centrum. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Na de wandeling krijgen de deelnemers, in het EVA-Ontmoetingscentrum aan de Schutstraat 10, een warme kop groentesoep met balletjes en brood. Gids Bert Van den Bossche gaat tijdens de wandeling op zoek naar wat er in Ekeren nog te vinden is van de bekende Antwerpse drukkersfamilie Moretus. Gespreid over drie eeuwen drukte de familie hun stempel op de gemeente. “Als voornaamste inwoners en weldoeners leeft tot op vandaag hun nalatenschap voort in het Ekerse verenigingsleven, onderwijs en erfgoed” weet Bert te vertellen. De deelnameprijs, inbegrepen een kop warme soep met brood, bedraagt 3 euro per persoon, te betalen bij vertrek, kinderen gratis. De wandeling start aan de inkom van de Sint-Lambertuskerk.