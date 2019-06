Buurtbewoners maken kennis met programmatie CC Alfons Schryvers

17 juni 2019

10u39 0

De omwonenden van het Cultuurcentrum Ekeren 252 cc, in het park Hof De Bist aan de Veltwijcklaan, mochten als eerste kennis maken met de programmatie voor het nieuwe seizoen. “We hebben deze mensen uitgenodigd omdat we een goede verstandhouding willen met de omwonenden. Die kunnen misschien last ondervinden tijdens bepaalde evenementen die heel wat publiek trekken. Als dank, en erkenning voor hun begrip, kunnen buurtbewoners als eerste tickets kopen aan verminderde prijzen” zegt districtsschepen voor cultuur Marc Elseviers (N-VA). In oktober viert het district dat ze 75 jaar geleden bevrijd werden door de Canadezen. Ter hoogte van de binnenkomen van Ekeren wordt het graspleintje omgedoopt tot Canadezenplein en er komt een nieuw monument. De volledige programmatie van 252 cc is te vinden op de website www.252cc.be en is ook beschikbaar in een handig boekje te verkrijgen op het districtshuis.