Buurman in Veltwijckpark Alfons Schryvers

12 juni 2019

12u52 2

In het kader van de Vlaamse feestdag tovert het district Ekeren, op zaterdag 6 juli van 16 tot 22 uur, de speeltuin van het Veltwijckpark om tot een zomers festivalterrein. Op het programma staan verschillende optredens een pop-up parkterras met originele hapjes en drankjes, kinderanimatie, circus en veel muziek van o.a. Buurman. Om 16 uur wordt de spits afgebeten door “De Spoel”. Deze band rond Tom Spoelders brengt warme, herkenbare kleinkunst. Vanaf 18 uur is het aan “De Correcties” met swingende muziek. Hoofdbrok is een optreden van “Buurman” om 20 uur. Deze potige rockers uit Limburg komen, ondanks de solotour van frontman Geert Verdickt, voltallig naar Ekeren voor een stevige portie muziek. De festivaldag wordt om 21 uur afgesloten met een optreden van “Squadra ft Buscemi”. Het Dj-collectief Squadra Bossa draait, samen met de internationaal bekende Buscemi, pareltjes uit de Vlaamse en Nederlandstalige muziekscène. Doorlopend is er kinderanimatie, circus, een aangenaam pop-up parkterras met hapjes en drankjes. De toegang tot het terrein, aan de Veltwijcklaan 27, is gratis. Het evenement is een initiatief van het district Ekeren i.s.m. Vlaanderen Feest en Trezart vzw.