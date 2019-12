Brug Schriek opnieuw open Alfons Schryvers

06 december 2019

16u21 0

De vernieuwde brug Schriek, in Ekeren, is eindelijk opnieuw open gesteld voor alle verkeer. Er is wel een wijziging in de verkeerssituatie aan de kant van Sint-Mariaburg. De aannemer werkt nu verder aan het gedeelte Schriek-West naast de brug. Door de gewijzigde verkeersafwikkeling is de afslag naar L. Andersonstraat/Schepersveldlei nu dubbelrichting. In tegenstelling tot vroeger kan er daar nu ook verkeer uitkomen om Schriek op te rijden richting Ekeren centrum. Het gedeelte L. Andersonstraat, naast de brug, is dubbelrichting geworden. Op dit kruispunt mag je enkel rechts afslaan. Op de brug rijden fietsers voortaan op een nieuw verhoogd fietspad. Na de brug (kant Sint-Mariaburg) worden beide verkeersstromen samen gevoegd tot gemengd verkeer. Met het openstellen van de brug komt er een einde aan de maandenlange, en vervelende, omleidingen zowel voor plaatselijke bewoners als voor automobilisten richting Ekeren.