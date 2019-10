Brug Schriek nog gesloten tot eind november Alfons Schryvers

30 oktober 2019

14u07 3 Ekeren De brug aan Schriek in Ekeren zal nog tot eind november gesloten blijven voor auto’s.

Binnen de oorspronkelijke planning van de werken aan Schriek was voorzien dat de brug over de spoorweg zou afgewerkt zijn vooraleer de overweg Weerstanderstraat/De Noteschelp zou worden afgesloten. Er was daarbij ook extra speling ingebouwd omdat werken soms wel eens kunnen uitlopen. De werken aan Schriek hebben echter meer vertraging opgelopen waardoor de brug nog niet opnieuw open zal zijn als de overweg al dicht gaat. Omdat de werken aan de overweg ook een impact hebben op de treinregeling, kunnen deze werken niet meer verzet worden. Op de brug zullen de nieuwe voet- en fietspaden wel klaar zijn tegen 9 november.