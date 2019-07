Brouwers gezocht Alfons Schryvers

06 juli 2019

Begin september is het feest op het Kristus-Koningplein in het centrum van Ekeren. Dan verenigen alle bierliefhebbers uit Ekeren, en ver daarbuiten, zich voor de Bierpruverfeesten. Particulieren, of verenigingen, die een speciaal biertje hebben gebrouwen, en dat graan willen voorstellen, kunnen contact nemen met dries.demeester@antwerpen.be. En wie weet krijgen ze dan op 8 september, van 13 tot 19 uur, een stand op de Bierpruverfeesten. Tijdens de Bierpruverfeesten kunnen bezoekers unieke lokale en ambachtelijke bieren proeven. Dat doen ze door een proefglaasje van 15 cl te ontlenen en de verschillende standjes te bezoeken voor één of meerdere degustaties. Het evenement is niet compleet zonder muziek. Daarvoor zorgen Labore et Constantia, Bigband St. Cecilia en een coverband. Om de bevrijding van Antwerpen te herdenken, is er tussen 18 en 19 uur een konvooi van legervoertuigen te bewonderen.