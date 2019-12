Broederschap van de Gezoden Worst viert tiende verjaardag “Het is een delicatesse die opnieuw onder de aandacht moet” Alfons Schryvers

09 december 2019

Het Broederschap van de Gezoden Worst vecht al tien jaar om hun delicatesse terug onder de aandacht te brengen. “Zelfs een kind lust het graag maar helaas zijn gezoden worsten uit de aandacht verdwenen” zegt hoofdbroeder Bart Maertens. Om hieraan iets te doen maakt het Broederschap, onder leiding van een slager, eenmaal per jaar zelf gezoden worsten. Die kunnen nu ook aangekocht worden bij de Ekerse slagerij De Laet.

Verschillende broeders van de gezoden worst zijn ook lid van de Ekerse gansrijders. “Daaruit zijn we eigenlijk ontstaan” zegt hoofdbroeder Bart Maertens. “Tijdens een vergadering van de gansrijders moest beslist worden welk soort worsten we zouden serveren op ons jaarlijks teerfeest maar het mocht geen gewone worst of beuling zijn. Met ons lid, de toenmalige Ekerse slager Jan Kerschot, overliepen we alle mogelijkheden en kwamen uiteindelijk bij de gezonden worst terecht. Die is enkel nog bij oudere mensen bekend en werd vroeger ook geserveerd in cafés. Onder leiding van Jan gingen we in zijn atelier aan de slag om zelf gezonden worsten te fabriceren en voegden er enkele geheime ingrediënten aan toe. De smaak was verbluffend en om de worsten te promoten werd het Broederschap opgericht. Hoofddoel was de gezoden worst terug onder de aandacht te brengen en opnieuw letterlijk op de kaart te zetten”.

Specifieke procedure

Ondertussen is slager Jan Kerschot met pensioen en kan het Broederschap rekenen op Lode Hendrickx van de Ekerse slagerij De Laet. Onder zijn leiding werden daar de jubileumworsten gemaakt. “Gezoden worst is zeker geen witte beuling, want daar zit geen vlees in. Gezoden worst wordt gevuld met een mengeling van mager varkens- en kalfsvlees op smaak gebracht met kruiden. Speciaal voor het Broederschap zijn er enkele geheime ingrediënten aan toegevoegd. De naam gezoden worst verwijst naar het woord ‘zieden’ wat zoveel betekent als koken in een ziedende hitte. Toch worden de worsten niet gekookt op 100 graden Celsius maar, in een kruidige bouillon, verwarmd tot 70 graden en dat is het grote verschil met beuling. Na het koken van de gezoden worsten worden ze bewaard in gelatine die samen met de gebruikte bouillon opstijft”.

In aanbod bij De Laet

De klassieke manier om gezoden worsten te eten is om ze, in de winter, op te verwarmen op een zacht vuur en ze, samen met de bouillon, te serveren in een diep bord met mosterd en brood. In de zomer kunnen gezonden worsten koud gegeten worden. Als eerste stad naar de bekendmaking zal de Ekerse slagerij De Laet de gezonden worsten alvast opnieuw in zijn aanbod voor de klanten opnemen. “Om de worsten te vervaardigen gebruik ik het recept van het Broederschap, waar ik ondertussen ook lid van ben geworden. Het recept zal echter altijd een goed bewaard geheim blijven onder de leden. Die moeten trouwens plechtig beloven het geheim nooit prijs te geven”.