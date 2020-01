Brandje in kelder kasteel Hof van Delft mogelijk aangestoken Sander Bral

11 januari 2020

18u19 1 Ekeren Er is een brandje ontstaan in het verlaten kasteel Hof van Delft aan de Sint-Lucaslaan in Ekeren. De brandweer had de situatie zaterdagmiddag snel onder controle. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. Een vandalenstreek is niet uitgesloten.

Het kasteel op het terrein van het voormalige Sint-Lucasziekenhuis in Ekeren staat al jaren te verkommeren. Zaterdagmiddag brak er om een nog onbekende reden brand uit in het gebouw. In de kelder van het kasteel ontstond rookontwikkeling. De toegesnelde Antwerpse brandweer had het brandje snel onder controle.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Mogelijk gaat het om brandstichting.