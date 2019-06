Bistkapel occasioneel geopend Alfons Schryvers

18 juni 2019

Het historische Bistkapel, aan de Veltwijcklaan in Ekeren, is aan de buitenkant grondig gerestaureerd. De binnenkant, met altaar en bezetting, wordt momenteel onder handen genomen en zal binnenkort klaar zijn. De Bistkapel werd vroeger veel bezocht door gelovigen die er een kaarsje gingen branden en dat zal in de toekomst ongetwijfeld ook gebeuren. Voor het openen, sluiten en onderhoud, werd door het districtsbestuur aan de parochie gevraagd om hiervoor in te staan. De parochie laat echter weten hiervoor geen mensen en middelen te hebben. Het districtsbestuur kan die zaken structureel niet organiseren maar zal na afloop van de volledige restauratie instaan voor het occasioneel openstellen van de Bistkapel. Het onderhoud blijft nog wel een struikelblok.