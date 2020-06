Bikkelhart polst in video naar reacties op weghalen standbeeld Leopold II: “Als je daar aanstoot aan neemt, dan moet je hier maar wegblijven als Congolees” ADA

30 juni 2020

18u35 3

Het internetduo Bikkelhart polst in en een video bij de Ekerenaars naar hun mening over het weghalen van het standbeeld van Leopold II. De afgelopen weken werd het meermaals met verf beklad en zelfs in brand gestoken.

De reacties zijn op zijn minst bedenkelijk te noemen, al moeten we er natuurlijk bijzeggen dat dit de meningen van enkelingen zijn en dat er ongetwijfeld ook Ekernaars zijn die er een iets genuanceerdere meningen over hebben.