Bewoners zitten al 11 dagen zonder internet, telefonie en tv: “We worden van het kastje naar de muur gestuurd” Jonathan Bernaerts

18 augustus 2019

12u14 24 Ekeren In Rozemaaiveld in Ekeren zitten ze met de handen in het haar. Een aantal bewoners moet het nu al elf dagen zonder televisie, telefoon en internet doen. Vermoedelijk werd bij graafwerken in de straat een kabel geraakt. “We worden al dagenlang van het kastje naar de muur gestuurd”, luidt het.

De problemen in het Ekerse Rozemaaiveld begonnen op 8 augustus, een donderdagmiddag. “In onze straat zijn al een tijdje werken bezig, we vermoeden dat de aannemer per ongeluk een kabel heeft geraakt”, vertellen Peter de Winter en zijn vrouw Mieke. “Alleszins, kort na de middag viel het netwerk uit en konden we niet meer op het internet. Ook de televisie en de vaste lijn lieten het afweten.”

Omdat de problemen de volgende dag nog steeds niet verholpen waren, namen Peter en Mieke contact op met de technische dienst van hun telecomfirma Proximus. “Daar vroegen ze me of ik de decoder al aan en uit had gezet. Maar dat had ik uiteraard al geprobeerd”, vertelt Mieke. “Ik zei dan dat er in de straat verschillende gedupeerden zijn en dat het dus om een ruimer probleem moet gaan. Proximus zei me dat er op korte termijn naar een oplossing zou worden gezocht.”

Al 11 dagen

Maar ondertussen zitten Peter, Mieke en de buren dus al elf dagen zonder televisie, telefoon en internet. “Bijna elke dag stuurt Proximus me een standaardsms’je met een nieuwe datum waarop het probleem zogezegd verholpen zal worden. De laatste datum die ze nu naar voren schoven, was maandag 19 augustus.”

Peter, Mieke en de buren zijn de storing grondig beu. “Dagenlang zonder internet zitten, is best vervelend”, zegt Mieke. “Omdat ik vaak van thuis werk, heb ik bijvoorbeeld verlofdagen moeten inleveren en die kan ik niet meer recupereren. Mijn werkgever zal al helemaal niet lachen, wanneer hij merkt hoeveel mobiele data op mijn gsm ik ondertussen al heb opgebruikt.”

Koppel negentigers

Onder de gedupeerden zijn ook de buren van Peter en Mieke: een koppel van in de negentig. “Die mensen stonden enkele dagen geleden op het punt om naar de winkel te vertrekken om een nieuwe vaste telefoon te gaan kopen”, vertelt Mieke. “Gelukkig heb ik hen dat kunnen afraden door uit te leggen dat het meer dan waarschijnlijk om een probleem met de kabel in de straat gaat en dat een nieuwe telefoon geen soelaas zou bieden.” Hun kinderen zijn onlangs van vakantie aan zee teruggekomen, omdat ze erg ongerust waren. “Ze hadden hun ouders dagenlang niet kunnen bereiken en vreesden dat hen iets was overkomen.”, aldus Mieke.

De krant kon dit weekend niemand van Proximus bereiken voor een reactie.