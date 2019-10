Bestuurder (34) kritiek gewond na knal tegen boom Sander Bral

02 oktober 2019

Aan de Biesheuvellaan in Ekeren is dinsdagmiddag een bestuurder zwaargewond geraakt toen hij de controle over zijn stuur verloor en met z’n wagen tegen een boom knalde. Enkele omstaanders boden meteen hulp en belden naar de nooddiensten. Niemand van hen zag het ongeval gebeuren, maar hoorden de luide klap tegen de boom. Het slachtoffer van 34 jaar raakte zwaargewond en werd met levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. Het voertuig was niet meer rijvaardig en werd getakeld.