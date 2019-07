Automobilist overlijdt na duik in gracht Patrick Lefelon

11 juli 2019

23u06 0 Ekeren Een man van 62 jaar uit Kapellen is donderdagavond verongelukt toen hij met zijn auto in de gracht belandde. Het ongeval gebeurde op de Puihoek in Ekeren, op een plek waar een ophoging is in het wegdek. Het is niet de eerste keer dat daar ongevallen gebeuren.

Het ongeval gebeurde in het midden van de Puihoek, op de plaats waar een verhoging is omdat er een beek onder de rijbaan stroomt. De chauffeur zou volgens getuigen tegen onaangepaste snelheid de ‘bult’ hebben genomen richting Kapellen. Hij verloor dan de controle over het stuur. Zijn wagen raakte aan de linkerkant van de baan een boom en werd dan weggeslagen naar de overkant van de rijbaan. De auto schoof de gracht in.

Politiewoordvoerder Willem Migom: “De man zat gekneld in zijn voertuig. Hij is door de brandweer bevrijd en de hulpdiensten hebben al het mogelijke gedaan maar hij is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

Er komt geen verkeersdeskundige ter plaatse omdat er geen andere weggebruikers bij het ongeval betrokken zijn.”

Volgens buurtbewoners is de gevaarlijke verhoging in het wegdek al vaker de oorzaak geweest voor ongevallen .