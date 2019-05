Assisenjury klaar voor moord op verjaardag Patrick Lefelon/Belga

28 mei 2019

19u29 2 Ekeren Voor het Antwerpse hof van assisen is dinsdagnamiddag de jury samengesteld voor het proces van Tom V. (26) uit Stabroek. Zes mannen en zes vrouwen moeten volgende week oordelen of hij schuldig is aan de doodslag op Yves Van Oers (37) uit Ekeren.

Het slachtoffer had in de nacht van 22 juli op 23 juli 2017 zijn verjaardag met Tom H. gevierd in café Den Treffer in Ekeren. Ze kenden elkaar al een tweetal jaar. Getuigen hadden hen zien kussen en hadden hen ook samen zien weggaan richting het appartement van het slachtoffer aan de Konijnenberg.

Op 24 juli 2017 had de bovenbuur van Van Oers alarm geslagen. Hij vond het vreemd dat de dampkap in het appartement van het slachtoffer al twee dagen aanstond en hij had ook bloeddruppels in de gang aangetroffen. Hij belde naar de moeder van Van Oers, die poolshoogte kwam nemen. Ze trof haar zoon dood aan in de keuken. Een messteek in de keel was hem fataal geworden.

Nog diezelfde dag werd Tom V. gearresteerd. Hij gaf toe dat hij het slachtoffer gestoken had omdat hij te opdringerig zou geweest zijn. De twintiger werd aangehouden en zit nog altijd in voorhechtenis in de gevangenis.

Na de samenstelling van de jury gaat het eigenlijke proces maandag van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging en het verhoor van Tom V. Het proces vindt uitzonderlijk plaats in het hof van beroep omdat de tijdelijke assisenzaal in het nieuwe justitiepaleis nog niet helemaal klaar is.