ASSISEN. Beschuldigde steekt jarige vriend dood omdat hij avances maakte: “Dit had ik ook niet van mezelf verwacht” Patrick Lefelon/Belga

03 juni 2019

16u26 0 Ekeren Voor het Antwerpse hof van assisen is maandag het proces van Tom V. (26) uit Stabroek gestart. Hij wordt beschuldigd van doodslag op Yves Van Oers (37) uit Ekeren. Het slachtoffer had avances gemaakt en de beschuldigde was tilt geslagen. Hij had in de keuken een mes gegrepen en had Yves ermee in de rug en keel gestoken. “Ik greep naar het eerste wat ik zag. Als er een pollepel had gehangen, dan had ik die genomen”, verklaarde Tom V. tijdens zijn verhoor.

Yves en Tom hadden elkaar twee jaar voor de feiten leren kennen in café Den Treffer in Ekeren. Het slachtoffer was openlijk homo, Tom was nog ‘zoekende’. “Ik voelde me niet homoseksueel, maar andere mensen dachten dat ik homo was. Ik werd daardoor onzeker en begon me af te vragen of ik het misschien toch verder moest uitzoeken. Maar als je het me nu vraagt, dan zeg ik dat ik hetero ben.”

Yves en Tom hadden in de nacht van 22 op 23 juli 2017 de verjaardag van het slachtoffer gevierd in café Den Treffer. Ze hadden wat gekust en waren daarna naar het appartement van Yves aan de Konijnenberg getrokken.

Sigaret onder dampkap

Ze hadden in de zetel een glas wijn gedronken en naar een herhaling van het nieuws gekeken. Yves had de beschuldigde betast aan de schouder en het been, wat Tom V. niet echt kon waarderen. Hij vroeg het slachtoffer om ermee op te houden, waarna ze een sigaret gingen roken onder de dampkap in de keuken.

“Yves kreeg ineens een bronstige blik in zijn ogen en duwde me in een hoek. Ik denk dat hij zich niet meer kon beheersen”, zei Tom V. Hij greep naar een mes en stak het slachtoffer in de rug. “Als er een pollepel had gehangen, dan had ik die genomen. Het had niet zo drastisch moeten eindigen.”

Tom V. kan zich alleen die eerste steek herinneren. Dat hij Yves nóg een keer in de rug had gestoken en dat hij vervolgens het mes in zijn keel had geplant, weet hij niet meer. “Na die eerste steek was er een flits en dan zat Yves op de grond met een mes in zijn keel.”

Je had al drie keer die avond met hem getongzoend, maar als hij aan je begint te frullen, sla je tilt? Assisenvoorzitter Camille Liesens

Tilt geslagen

“Hoe verklaar je wat je gedaan hebt?”, vroeg assisenvoorzitter Camille Liesens. “Een verlies van controle op de situatie, denk ik”, antwoordde Tom V. “Je had al drie keer die avond met hem getongzoend, maar als hij aan je begint te frullen, sla je tilt?”, vroeg Liesens. “Ik had er verbaal geen antwoord op en liet dan maar mijn daden spreken, hoe onfortuinlijk ze ook geëindigd zijn. Ik had dit niet van mezelf verwacht.”

Toen Yves en Tom elkaar pas kenden, was de beschuldigde ook al eens mee naar het appartement van het slachtoffer geweest. Ook toen had Yves avances gemaakt, waarna Tom V. lange tijd niet tegen hem gesproken had. “Waarom ben je dan toch nog een tweede keer mee naar zijn appartement gegaan? Je kon toch vermoeden wat er zou gebeuren?”, wilde Liessens weten. “Ik wilde gewoon nog iets gaan drinken bij hem, maar Yves wou blijkbaar meer. Ik kan moeilijk inschatten wat mensen van mij verwachten. Er was blijkbaar een hiaat tussen ons beider verwachtingspatronen.”

Het proces wordt de hele week voortgezet.