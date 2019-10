Asfaltvernieuwing aan complex Ekeren Alfons Schryvers

03 oktober 2019

In het weekend van 18 tot 21 oktober vernieuwt AWV het wegdek van de Noorderlaan ter hoogte van het complex Ekeren. De werken starten net voorbij de oprit naar de A12 en gebeuren tot aan het reeds vernieuwde stuk aan de Ekersesteenweg. Ook de laatste 200 meter van de afrit van de A12, richting stad, wordt mee vernieuwd. Om de verkeershinder te beperken gebeuren de in één weekend en starten op vrijdagavond om 22u met het wegfrezen van de bestaande wegverharding. Op zaterdag plaatst men de nieuwe asfaltlagen en op zondag de wegmarkeringen. Ten laatste maandagochtend om 5u wordt de weg terug opengesteld voor het verkeer. Het verkeer op de Noorderlaan, richting de stad, wordt tijdens het hele weekend via de Malagastraat en Vosseschijnstraat omgeleid. De afrit van de A12 naar de Noorderlaan richting Antwerpen is afgesloten. De oprit van de Noorderlaan naar de A12 blijft wel bereikbaar. Bij slecht weer schuiven de weekendwerken aan het complex Ekeren door naar het volgende weekend, van vrijdagavond 25 tot zondagavond 27 oktober.