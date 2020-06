Apothekeres en begrafenisondernemer als #horecaheroes beloond met waardebon van hun favoriete brasserie emz

29 juni 2020

20u49 0 Ekeren Patrick Verhoeven van brasserie Hof de Bist in Ekeren heeft dankzij de actie #horecaheroes van Coca-Cola aan begrafenisondernemer Christophe Bruyneel en apothekers Chantal Den Hert een waardebon van honderd euro kunnen schenken. Op die manier kan de horeca-uitbater zijn twee trouwe klanten bedanken. Die hebben beide een moeilijke periode achter de rug. “Moeten zeggen dat kleinkinderen niet naar de begrafenis van hun oma of opa mogen komen, dat hakt er echt in”, getuigt Bruyneel.

Een paar dagen na de heropening van de horeca kondigde ook Coca-Cola aan die heropstart te willen ondersteunen. De frisdrankgigant gaf 700 horeca-uitbaters de kans om met vijf vouchers ter waarde van 40 euro hun klanten te belonen. Uitbaters kunnen op kosten van Coca-Cola in hun café, bar of restaurant mensen laten genieten die de afgelopen maanden het zwaar hebben gehad of iets gedaan hebben voor de maatschappij. “Tegelijkertijd kunnen de etablissementen ook laten zien dat ze op een veilige manier kunnen heropenen”, zegt Laura Brems, communicatiedirecteur van Coca-Cola België en Luxemburg.

Op het tandvlees

Ook Patrick Verhoeven mocht zijn vast cliënteel belonen. Hij dacht daarbij meteen aan begrafenisondernemer Christophe Bruyneel en apothekeres Chantal Den Hert van ‘Apothekers Mariaburg’, die allebei een vesting in Ekeren zelf hebben. “Ze komen hier quasi wekelijks. Toen ik met een afhaaldienst begon, zijn ze mij blijven steunen. En toen hoorde ik hun verhalen. Op een bepaald moment zaten ze echt op hun tandvlees”, vertelt de zaakvoerder van Hof de Bist.

Dat beaamt Bruyneel. Als begrafenisondernemer merkte hij hoe het aantal doden de lucht in ging. “Het was enorm schrijnend. Heel wat oudere mensen overleden niet aan het coronavirus, maar aan de gevolgen van de maatregelen. Niet meer mogen buitenkomen deed hen wegkwijnen”, vertelt hij. Ook de begrafenissen zelf tijdens de lockdown waren moeilijk. “Dan is het eigenlijk echt niet de moment om te zeggen dat mensen elkaar niet mogen vastpakken. Maar de afstand moest gerespecteerd worden”, vervolgt hij.

Voor Den Hert was het al evenmin een evidente periode. “In het begin was het heel hectisch. Iedereen wilde mondmaskers en alcoholgel, maar dat was in eerste instantie voor de zorg. De voorraden raakte constant uitgeput. Sommigen verweten me dan dat dat persoonlijk was en vroegen waarom ik het niet aan hen wilde verkopen”, vertelt ze.

Filet pur

Hun beroepsactiviteiten voort blijven zetten was niet evident, al droegen ze bescherming. “Uiteraard kregen we heel wat overleden coronapatiënten binnen. Als we die rechtop zetten bij het aankleden, kunnen er nog luchtpartikels vrijkomen”, vertelt Bruyneel. Ook voor Den Hert was alles niet zonder risico. “Er kwam zelfs eens een vrouw beschermingsmateriaal halen voor haar man. Ze vertelde dat hij het coronavirus had. Hoogstwaarschijnlijk was zij zelf ook besmet. Bovendien kwamen mensen met medische vragen naar ons toe omdat de dokters enkel telefonisch of op afspraak werkten. We konden dat moeilijk weigeren en dan was contact niet altijd te vermijden.”

De vouchers van Hof den Bist zijn welgekomen cadeaus om de loodzware tijd door te spoelen. “Een aangename verrassing! Hier komen we zeker eens een filet pur mee eten, want die was met de afhaal nog niet verkrijgbaar”, lachen Bruyneel en Den Hert. Zowel Bruyneel en Den Hert als Verhoeven hopen dat iedereen zich aan de regels houdt de komende periode. “Ik houd mijn hart al vast voor een nieuwe lockdown in oktober of november. Dat in combinatie met de griep zie ik niet goed komen”, besluit Bruyneel.