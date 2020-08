Antwerpse rapper Dvtch Norris schrijft manifest voor nieuwe campagne Coca-Cola België en Luxemburg emz

06 augustus 2020

16u05 1 Ekeren Coca-Cola heeft maandag de nieuwe campagne ‘Open, Zoals Nooit Tevoren’ gelanceerd. Die gaat van start met een manifest geschreven door de Britse woordkunstenaar George The Poet. De Antwerpse rapper Dvtch Norris met roots in Ekeren gaf de tekst in samenwerking met de Brusselse soulband YellowStraps een lokale toets. Met de campagne wil de frisdrankgigant een optimistische boodschap brengen in een moeilijke periode.

Het is voor Coca-Cola de eerste marketingactiviteit in België en Luxemburg sinds de uitbraak van het coronavirus. ‘Open, Zoals Nooit Tevoren’ wil iedereen een hart onder de riem steken in moeilijke tijden en mensen inspireren om op een andere manier naar de wereld te kijken. Het gaat uit van de gedachte dat we samen sterker uit deze zware periode komen.

Openheid

De campagne vraagt aandacht voor de kleine, alledaagse dingen die net heel bijzonder zijn geworden. “We vinden het belangrijk om mensen aan te moedigen ook even stil te staan bij het positieve. De kracht van ons merk willen we gebruiken om een boodschap van optimisme te brengen, zoals we dat al meer dan negentig jaar doen in België en Luxemburg. Het is dus niet zomaar een campagne: het is een uitbreiding van onze identiteit”, aldus Ben Bijnens, Country Director Coca-Cola Services Benelux. In een latere fase zal een oproep gedaan worden aan het publiek waarbij mensen elkaar en de wereld kunnen vertellen wat ze anders gaan doen en hoe ze voortaan open als nooit tevoren zullen zijn.

Dat aspect van ‘openheid’ is iets wat de Antwerpse rapper Dvtch Norris aanspreekt. “Ik denk dat het de laatste paar jaar in mijn carrière heel belangrijk is geweest om transparant te zijn. Hoe ouder ik werd, hoe meer vragen ik begon te stellen over hoe ik in mijn leven stond. In deze campagne zitten veel goeie vragen die we onszelf kunnen stellen om samen te groeien.”

Lokale horeca

‘Open, Zoals Nooit Tevoren’ vergeet ook de plaatselijke horeca niet. Op de lancering van de campagne volgt een reeks activiteiten die doorlopen tot begin 2021. “Veel daarvan zijn gericht op de ondersteuning van lokale horeca. We vinden het namelijk enorm belangrijk dat we lokale cafés en restaurants - die toch het sociale bindweefsel vormen van onze maatschappij - hulp bieden in een tijd van ongezien uitdagingen”, aldus An Vermeulen, Country Director Coca-Cola European Partners Belgium & Luxembourg. Eerder pakte Coca-Cola België & Luxembourg al uit met initiatieven als #horecacomeback en #horecaheroes.