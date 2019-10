Amalia Bries krijgt straatnaam Alfons Schryvers

14 oktober 2019

Ter hoogte van Pastorijveld 92, in Ekeren, gebeurde een inbreiding van acht ondertussen bebouwde percelen. Alle nieuwe huisnummers kregen een aanvulling met een letter maar daardoor ontstond er een probleem voor de hulpdiensten. Er komt nu een straatnaamwijziging van het straatdeel tussen Pastorijveld 92 en de Ferdinand Verbieststraat. Het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders adviseerde het straatdeel te benoemen naar Amalia Bries. Amalia was een verzetstrijdster die tijdens WO II in het Klein Hagelkruis heeft gewoond en gedeporteerd werd naar het vrouwenconcentratiekamp Ravensbruck, ten noorden van Berlijn. Het districtscollege gaf een gunstig advies voor de nieuwe straatnaam. De huidige bewoners moeten dus van adres veranderen maar dat kan gratis via de loketwerking van het district. Alle bewoners zullen per infobrief op de hoogte gebracht worden van de officiële adreswijziging na goedkeuring van de straatnaam door de Antwerpse gemeenteraad.