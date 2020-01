Aanhangwagen verliest oprijplaat op A12: verschillende auto’s rijden banden lek emz

09 januari 2020

16u01 2 Ekeren Verschillende auto’s hebben donderdagvoormiddag 9 januari ter hoogte van Ekeren hun banden lek gereden op de A12 richting Bergen op Zoom. De oorzaak daarvan was een verloren oprijplaat op de autosnelweg.

De pechstrook van snelweg A12 richting Bergen op Zoom was afgelopen donderdagvoormiddag een klein slagveld. Verschillende chauffeurs hadden autopech. Een aanhangwagen verloor zijn oprijplaat, waardoor passerende auto’s hun banden lek raakten: “Gelukkig was er enkel stoffelijke schade. De wegpolitie was snel ter plaatse om het obstakel te verwijderen, waardoor een ongeval vermeden werd”, licht de federale politie toe.